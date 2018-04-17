Boş vakitlerinde ağaçtan mutfak aletleri yapıyor

Gönen'nin Kalburcu Mahallesi'ndeki tarlasından temin ettiği akçaağaçlardan kaşık, kepçe, keşkek karıştırıcısı gibi mutfak aletleri yapan Feti Avcı, bunların birçoğunu eşe, dosta armağan ediyor. Avcı, "Hafta sonlarında Kalburcu Mahallesi'ne gidiyor, tarlamda bulunan akçaağaç odunlarından çeşitli mutfak araç, gereçleri yapıyorum. Bu benim için artık bir tutku halini aldı.

Yaptıklarımın birçoğunu hediye ederken, bir kısmını da satarak ek gelir elde etmeye çalışıyorum. Kullandığım aletler ise keser, kaşık oyma aleti, zımpara, testere ve kalem, artık bu aydan sonra ağaçlara su yürüdüğü için akçaağacı da kullanamıyoruz. Onun haricinde her an bu çalışmalarımı amatörce bir hobi olarak değerlendiriyorum. Hem dağ havası alıp kendimi dinlendiriyorum, hem de küçük de olsa dostlarımı mutlu ediyorum, bazen de aile bütçeme katkıda bulunmaya çalışıyorum.

Hatta 2001 yılında evlendiğimde köyümde yaşıyorken yaptığım kaşıkları Gönen oya pazarında pazarlıyordum. Elde ettiğim gelirle evimin ihtiyaçlarını gideriyordum" şeklinde konuştu.

