Kartepe “Anne-Baba Okulu” açıldı

Kartepe Belediyesi ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Kartepe'de mutlu çocuk, mutlu anne, baba hedefiyle, "Çocuğumu Koruyorum" projesi kapsamında "Anne-Baba Okulu" açıldı. Okulun eğitimlerin ilk oturumu Ataevler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çocuk Psikiyatristi Uzm. Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı tarafından verilen eğitimler bir saat süre ile dört kurs olarak yapılıyor.

Ayrıca kurs süresince alınan bilgiler uyarınca ev uygulamaları yapılacak. Program kapsamında anne babaların, kendi ebeveynlik potansiyellerini keşfetmelerini sağlamakla birlikte çocuk dünyasını tanıtarak aile yaşamlarına destek olmak hedefleniyor. İlk derste ebeveynlere "çocukla etkili iletişim kurma yolları" anlatılırken konu hakkında hem bilgilendirilme hem de pratikte hayata nasıl geçirecekleri interaktif bir şekilde aktarıldı.

Anne-Baba okulunun çocukların geleceğinde büyük katkısı olacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe'de mutlu çocuk, mutlu anne, baba hedefiyle, 'Çocuğumu Koruyorum' projesi kapsamında Anne-Baba Okulumuzu açtık. Anne ve babanın en kıymetlisi çocuklarıdır.

Kartepe Belediyesi olarak Kartepemizde yaşayan herkese doğumundan vefatına kadar sosyal belediyeciliğin bütün gereksinimlerini yerine getiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişmesine yönelik verilecek olan bu eğitimler önemlidir" dedi.

