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’nde bulunan doğaya bırakıldı

’nde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan bir yapılan kontroller sonunda doğaya geri bırakıldı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:25
Kırklareli’nde bulunan ebabil kuşu doğaya bırakıldı

Kur'anı Kerim'de adı geçen, Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin filler sunu, gagalarında taşıdığı taşlarla orduyu yıkıma uğratan ve doğada nadir görülen , 'nde bir vatandaş tarafından bulundu. Ebabil kuşu görevli veteriner hekim tarafından muayene edildi.

Kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığı, ancak yere indiği için uçma zorluğu çektiği saptandı. Ebabil kuşu, Kırklareli Doğa Koruma ve görevlileri tarafından yüksek bir yerden uçurularak doğaya geri bırakıldı.

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Kırklareli’nde bulunan ebabil kuşu doğaya bırakıldı
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