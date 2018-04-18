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iyerleri en güzeli için yarıştı

’in Kur’an-ı sında dereceye giren , Umre ziyareti kazandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:58
KO-MEK kursiyerleri en güzeli için yarıştı

'de yüzbinlerce vatandaşa meslek ve sanat eğitimi veren , sosyal projelerle de Kocaeli'nde önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Dönem içerisinde birçok proje ile iyerlerine farklı hizmetler veren KO-MEK, önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem sonunda da Kur'an-ı sı düzenledi.

Bu dönem üçüncüsü yapılan yarışmaya toplamda 210 kursiyer katıldı. Gebze, İzmit ve Gölcük'te yapılan yarı final yarışmaları sonrasında her ilçeden 5'er kişi finale kaldı. Alanında uzman vaizelerin görev yaptığı yarı final yarışmasında jüri üyeleri finale çıkacak olan adayları seçmekte oldukça zorlandı.

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda yapılan final yarışmasında 15 kursiyer Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma yarışmasında hünerlerini sergiledi. Yarışma finaline katılarak tüm yarışmacıları tebrik eden Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları Genel Koordinatörü , dereceye girenleri açıkladı.

Oldukça çekişmeli geçen yarışmada en yüksek puanı alan Yenikent Kurs Merkezi'nden Umre ziyaretine gitmeye hak kazandı. Yarışmada diğer dereceye girenler Darıca Kurs Merkezinden Dilek Demirci 2. olarak ziyaretine gitmeye hak kazanırken 3. olan Gölcük Kurs Merkezinden Hümeyra Demir ise ziyaretine gitmeye hak kazandı.

Yarışmayı kazandığından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sündüz Korkmaz, umre ziyaretini çok istediğini bu vesileyle kutsal toprakları ziyaret etme imkanı bulacağını belirtti.

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KO-MEK kursiyerleri en güzeli için yarıştı
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