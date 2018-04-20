Çan Belediyesi Geleneksel Şehitlik Ziyaretleri devam ediyor

Uzun yıllardır devam eden Çan Belediyesi'nin şehitlik ziyaretleri, Çan halkından büyük ilgi görüyor. Nisan ayı içerisinde Pazar günleri planlanan Çan Belediyesi geleneksel şehitlik ziyaretlerinde bu yıl da yine yüzlerce Çanlı vatandaş, profesyonel kokartlı rehberler eşliğinde, ecdadın, 250 bin şehidin yattığı tarihi yarımadayı ilk olarak 15 Nisan Pazar günü ziyaret etti. 22 ve 29 Nisan Pazar günleri de şehitlik ziyaretleri devam edecek.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Üzerinden yıllar geçse de ecdadımızın kahramanlıklarının asla unutulmayacağı ve her türlü övgünün yetersiz kaldığı, binlerce şehidimizin kanıyla sulanan tarihi yarımadayı, bu yıl da yine yüzlerce Çanlı vatandaşımıza gezip görme imkanı sunduk. Çanakkale Deniz Zaferi bu milletin makus talihinin yenildiği destansı bir mücadeledir. Bizler de aziz şehitlerimizin bulunduğu bu topraklarda o maneviyatı yaşatıp gelecek nesillere aktarabilmek için bu ziyaretlerimizi düzenliyoruz. Şehitlerimize yapılan bu ziyaretlerin ve orada edilen duaların kabul olmasını Yüce Yaradan'dan dilerim ve tüm Çan halkımıza da çok teşekkür ederim" dedi.