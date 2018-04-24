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Karacabey’de köy mevlitlerine belediye desteği

'nın Karacabey ilçesinde köy mevlitleri başladı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 15:56
Karacabey’de köy mevlitlerine belediye desteği

Geleneksel olarak kutlanan gelen ve bahar aylarına ayrı bir ulviyet katan 'köy mevlitleri', Karacabey genelinde bu sene de başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan da mevlit cemiyetlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy mevlitlerinin kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Başkan Ali Özkan, mevlitlerde çiftçinin bereketli bir yıl geçirmesi temennilerinin yanı sıra, edilen dualarla birlik ve dayanışma ruhunun da öne çıkarıldığını ifade etti.
Bu yıl köy mevlitlerinin önceki yıllara nazaran çok daha geniş çaplı olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Özkan, Karacabey Belediyesi olarak çevre temizliği, ilaçlama ve masa-sandalye temini gibi lerinin süreceğini dile getirdi.

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Karacabey’de köy mevlitlerine belediye desteği
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