Yıldırım’da gürültü kirliliğine geçit yok

Çevre
projeleri ile önemli farkındalık oluşturan Yıldırım Belediyesi, gürültü kirliliği ile mücadelesini de aralıksız sürdürüyor Yaz aylarında kapalı mekanlarda yapılan düğün ve nişan gibi etkinliklerin yoğunlaşması ile birlikte vatandaş
ların gürültü kirliği ile ilgili şikayetleri de artıyor. Vatandaşların talepleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri kentin muhtelif bölgelerinde ses ve desibel kontrolü yaparak kurallara uymayan işyerlerine yaptırımlar uyguluyor. Bu kapsamda 2015'ten bu yana vatandaşlardan gelen 837 talep üzerine yapılan incelemeler sonucunda işyerlerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca müzik kaynaklı gürültü ve havalandırma kaynaklı gürültü nedeniyle çevreyi rahatsız eden işyerlerine idari para cezası verildi. Canlı müzik, düğün, havalandırma ve jeneratör gibi kaynaklarla inşaat gibi gürültü kaynaklarına ilişkin şikâyetleri denetleyen ekipler, kontrollerin yanı sıra konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. 'ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE'
Yaşam standartları daha yüksek bir şehir oluşturabilmek adına çevre konusunda azami hassasiyet gösterdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sürdürülebilir çevre politikamız bağlamında hayata geçirdiğimiz projelerimizde önemli başarılar elde ettik. Çevre, hava ve görüntü kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliği ile de önemli bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın hoşuna gitmeyen, rahatsız edici sesler çıkartan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi mekanlarda sık sık kontroller yapıyoruz. 400 bin metrekarede 700 bini aşkın nüfusu, 230 bin adetten oluşan ev ve işyeri hacmine sahip Yıldırım'da hayata geçirmeye başladığımız kentsel dönüşüm hamlemiz ile birçok sorunu olduğu gibi bu problemi de kendiliğinden çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.