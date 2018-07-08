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den ile kurtulun

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Migrenden botoks ile kurtulun
Özel Burtom Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. tedavisinde un kullanımı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sıradan bir baş ağrısı olmayan migrenin, saatler bazen günler süren, bulantı, kusma, ışık ve sese duyarlılık, görme kaybı gibi geçici ön belirtilerinin olduğunu belirten Doğulu, 4 ila 72 saat arasında sürebilen, baş ağrısı atakları ile seyreden ancak tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu dile getirdi. Doç.Dr. Çiğdem Doğulu, "Migren görülme sıklığı ve atak sayısına göre epizodik ve kronik migren olarak ayrılır. Bir hastanın kronik migren tanısı alabilmesi için o hastada son 3 aydan beri ayın en az yarısında, yani 15 gün ve üzerinde ağrılı dönem olması, bu ağrıların en az 8'inin migren özelliği taşıması gereklidir. Ağrı sayısı bunun altında ise o zaman episodik migren olarak adlandırılır" dedi. Türkye'de her 6 ile 7 erişkin kişinin 1 migrenli, her 10 migreninin 1'inin de kronik migrenli olduğunu vurgulayan Doğulu, "Son yıllarda botoks tedavisi de kronik migren hastalarında oldukça etkin ve tercih edilen bir seçenek olarak klinik uygulamaya girmiştir. 2011'de de Türkiye'de de onaylanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır" dedi.
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Migrenden botoks ile kurtulun
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