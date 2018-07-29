Başkan’dan üçüz bebeklere ziyaret

Karacabey
Belediye Başkanı Ali Özkan
, biri kız, ikisi erkek üçüz bebeği olan Melek ve Muhammed Çevdir çiftinin evini ziyaret ederek sevimli bebekleri sevdi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Mahallesi'nde yaşayan Melek ve Muhammed Çevdir çiftinin dünyaya gelen üçüzleri Yiğit, Yağız ve İrem Nur bebekleri ziyaret etti. Çifte çocuklarını sağlıklı, mutlu bir şekilde büyütmelerini temenni eden Başkan Özkan, beraberinde getirdiği bebek malzemelerini aileye hediye etti. Karacabey Belediye Başkanı Özkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren üçüzlerin annesi Melek Çevdir, "Üçüzlerimizin mutluluğunu bizleri ziyaret ederek paylaşan başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eşi Gülden Özkan ile bizzat kendisinin ziyaret ettiği hanede yeni doğan üçüz bebeklerle yakından ilgilendi. Başkan Özkan, "Bugünde üçüz bebeklerimizi ziyaret ediyoruz. Allah ömürleri boyunca yavrularımıza sağlık ve mutluluk versin" dedi.