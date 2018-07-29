BTSO Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdu

Bursa
iş dünyası aktörlerini aynı platformda buluşturan BTSO
'nun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, "Ortak akılla gerçekleştirdiğimiz makro projelerimiz sayesinde Bursa, yeni bir vizyona kavuşurken, ülke ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecinde de sürükleyici güç oldu. İş dünyamızın en önemli aktörlerini aynı masa etrafında buluşturmak amacıyla oluşturduğumuz Yüksek İstişare Kurulu'muz da hedeflerimize çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ulaşmamızı sağlayacak" dedi. Nisan ayında gerçekleştirilen Oda organ seçimlerinin ardından Bursa'yı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak güçlü bir meclisin oluştuğunu hatırlatan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Yeni Yönetim Kurulumuz, meclisimiz, komitelerimiz ve konseylerimizle birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Bursa için de çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda kentimizin ve ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat başarılarıyla Bursa iş dünyasının en önemli aktörleri arasında yer alan değerli sanayici ve iş insanlarımızın katılımlarıyla Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk. Birbirinden tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşan BTSO Yüksek İstişare Kurulu'muzun kıymetli üyelerine yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulumuzun Odamız ve kentimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.