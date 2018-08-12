155 milyon dolarlık yatırım hızla yükseliyor

Konut, ofis ve AVM
inşaatının eş zamanlı ilerlediği DownTown'da, en uzun etabı hafriyat ve fore kazıklardan oluşan temel bölümü oluşturdu. Projenin belirlenen takvimin de önünde ilerlediğini vurgulayan Atış Yapı
CEO'su Ahmet Atış
, "Özellikle konutlarımızın hem satış hızı, hem de kamuoyunda oluşturduğu yansımalar çok güçlü, ofis satışlarına dönük yoğun bir yatırımcı talebi var. Ancak Eylül'den önce ofis satışına çıkmayacağız" dedi. DEV BÜTÇELİ LÜKS PROJE Bursa
'da, Nilüfer ve Osmangazi'nin kesişim noktasında 155 Milyon dolar yatırımla yeni bir proje hayata geçiyor. Atış Yapı imzalı projede konut, alışveriş merkezi, ofis, otel, kolej, hastane, üniversite ve şehir parkı yer alacak. Projede evlerin yarısı 2 ayda sahibini buldu. ATIŞ
Yapı, Bursa'da, 'DownTown' adında yeni bir gayrimenkul projesine imza atıyor. Konut, alışveriş merkezi, ofis kompleksi, otel, kolej, kent müzesi, hastane, üniversite, şehir parkı gibi birbiriyle sinerji oluşturan 8 farklı bileşenden oluşan proje, 100 Bin metrekarelik sahada, Bursa'nın en büyük iki merkez ilçesi Nilüfer ve Osmangazi'nin kesişim noktasında inşa ediliyor. Projede lüks konut segmentinde 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 dubleks, 5+1 dubleks, 6+2 sky villa kat planlarından oluşan 660 yaşam alanı bulunuyor. 2020 yılının Haziran ayında tamamlanması öngörülen projenin toplam yatırım değeri 155 Milyon dolar. 12 BİN METREKARE KENT PARKI
DownTown projesinin merkezi bir loksayonda inşa edildiğini dile getiren Atış Yapı CEO'su Ahmet Atış, "DownTown'un fizibilitesini büyük bir ekiple 16 ayda tamamladık. Son 3 yıldır hız kazanan marka projeler serimizin en büyük ve en yeni halkası hayata geçiyor. DownTown, residence standardında lüks konutlar, geniş alana sahip departman store formunda yatay ofisler, yenilikçi mimari ile yapılandırılan dikey ofisler ve home ofislerin yanında, marka karmasıyla dünyadaki emsallerine benzer yenilikçi alışveriş merkezi, kent müzesi, şehir ve iş oteli, 12 Bin metrekarelik kent parkı, 20 kişiden Bin 200 kişiye kadar hizmet verecek katlanabilir salonlardan oluşan sanat ve balo merkezi, kolej, üniversite, hastane gibi güçlü ve değer oluşturan bileşenlerden oluşuyor" dedi. EVLERİN YARISI SATILDI
Yurtiçi
ve yurtdışında emsal özelliklere sahip yüzlerce projeyi incelediklerini anlatan Ahmet Atış, "Yatırımcı lehine proje geliştiren bir marka olmamız, DownTown Bursa'da, ev sahiplerimizin de takdirini getirdi. Nisan ayında başlayan lansman süreciyle 2 ayda konutların yüzde 50'si sahiplerini buldu" dedi. Türkiye
'de İstanbul
'daki birkaç AVM'de hizmet veren 5 dünya markasıyla prensipte anlaştıklarını da belirten Ahmet Atış, "Shop ve fun konseptinin, yeni nesil bir yansıması olacak. Marka karmamız içinde Bursa'da hiç olmayan 5 anchor markanın yanında, lezzetten perakendeye, elektroniğe eğlenceye kadar 140 marka hizmet verecek" dedi. GYO OLMAYI HEDEFLİYOR
Bursa'da
2006 yılından bu yana 1.4 milyar dolar düzeyinde; farklı segmentte çok katlı konut, villa, ticari alan, fabrika inşaatı gerçekleştiren Atış Yapı, DownTown'un yanı sıra Mudanya'da Nefes, Arya ve Mevsim, FSM'de Deluxe, Yunuseli ve Hamitler'de Maviden City, Yunistar, Triad, Linda Butik adlarını taşıyan projeleri de gerçekleştiriyor. Kuveyt ve Katar
'da da satış ofisi ve yatırımları bulunan Atış Yapı, 1 yıl önce pazarlama & proje geliştirme departmanlarını İstanbul Zorlu Center
'a taşıdı. Şirket 2021'de GYO
hedefini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.