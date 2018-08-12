Dev otoyol projesinde son viraj

Marmara ile Ege Bölgesini
otoyol ağı ile birbirine bağlayacak olan ve İstanbul
ile İzmir
arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek olan dev otoyol projesinde yüzde 90 seviyesine gelindi. Projenin en önemli ayaklarından biri olan Gebze ile Bursa
arası ve Kemalpaşa ile İzmir arası işletmeye açıldı. İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğunda ve toplam 36 viyadükten oluşan projede son 16 viyadük kaldı. Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı'ndan 2,5 kilometre ilerde bir köprülü kavşakla başlayan ve 5 şeritli yol ile İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son bulacak olan dev proje
de 6 Bin 421 personel ve 600'e yakın iş makinesi çalışıyor. Başlangıç noktasından itibaren Osmangazi Köprüsü ve Yalova
Tüneli ile birlikte Bursa Görükle'ye kadar işletmeye açılan projenin Görükle- Karacabey- Susurluk ayağında ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. SON VİRAJ SON VİYADÜKLER
Projede Gebze-Bursa arasında 12, Susurluk-Balıkesir
-Kırkağaç arasında 6, Kemalpaşa ayrımıİzmir arasında ise 2 olmak üzere toplam 20 viyadük tamamlandı. Bursa-Manisa arasındaki 16 viyadükte ise çalışmalar devam ediyor. Otoyolun, hizmete girdiğinde İstanbul ile İzmir arasındaki mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3 ila 3,5 saate indirmesi bekleniyor. Otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul, Kocaeli
, Yalova, Çanakkale
, Balıkesir, İzmir ve Bursa gibi illerin birbiriyle daha yüksek seviyede ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasına destek olması bekleniyor.