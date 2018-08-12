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Suuçtu’ya akın ediyor

Mezbelelik haldeyken Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin çevre düzenlemesini yaptığı ve Tabiat Parkı güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Turistler Suuçtu’ya akın ediyor
Fay hattının çökmesiyle oluşan ve 38 metreden dökülen , yaz mevsiminde bile buz gibi suyu ile Arap in en fazla ziyaret ettiği mekânların başında geliyor. Mustafakemalpaşa'ya 17 kilometre uzaklıktaki Suuçtu Şelalesi'ni her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Özellikle yaz mevsiminde , Dubai, Kuveyt, ve Körfez ülkelerinden gelenler Suuçtu'daki doğal güzelliğe hayran kalıyor. Arap turistler hem selfie çekiyor hem de burada buz gibi dağ suyundan içerek serinliyorlar. 'ya hayranlığını gizlemeyen Arap turistler; " Bursa gerçekten muhteşem. Diğer büyükşehirlere göre, daha az trafik, daha az insan var. Yeşili ve suyu çok güzel. Bursa'da güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Uludağ, Gölyazı, Suuçtu, Saitabat Şelalesi kendine hayran bırakıyor" diyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise çevre düzenlemesini ile birlikte gerçekleştirdikleri şelalede misafirlerle tek tek ilgileniyor, onlarla sohbet ediyor. Karşılarında belediye başkanını gören Arap turistler de teşekkürlerini ifade ediyorlar. Kurtulan" Milli Parklar gözetiminde onlarla el ele vererek hem doğaya duyarlı, çevreyi bozmadan natürel güzelliği, suyu, yeşili ve bu güzelliği bir arada tutan bu mekânı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. 38 metreden akan su ruhu dinlendiriyor. Hava, güneş, oksijen, tertemiz toprakta insanlar kendilerini buluyor" dedi
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Turistler Suuçtu’ya akın ediyor
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