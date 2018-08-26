Bursa’dan Somali’ye bayramlık sevinci

BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle, Somali'deki kardeş şehir Galkayo'daki yetim çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. İlk defa yeni kıyafeti olan 600 çocuk bayramı mutlu geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "BEKSİAD işbirliğiyle hazırladığımız bayramlık kıyafetleri Somali'deki kardeş şehrimiz Galkayo'da bulunan 4 yetimhaneye Kurban Bayramı öncesinde ulaştırdık. Yetimlere, hayatlarında ilk defa yeni kıyafetlerini ulaştıran herkesten Allah razı olsun" dedi.

SOMALİ'DEN TEŞEKKÜR

Bayramı hediye edilen yeni kıyafetlerle karşılayan yaklaşık 600 çocuğun sevinci gözlerine yansıdı. Somalili yetkililer, çocukların mutluluğunu paylaşırken, Bursa'dan Somali'ye yardım elini uzatanlara teşekkür etti.