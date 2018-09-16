Recep İvedik 6’nın çekimleri başladı

Bugüne
kadar en çok izlenen filmler listesinde zirvede yer alan Recep İvedik
serisinin 6'ıncısının çekimlerine Karacabey Longoz Ormanları'nda başlandı. Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar
, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile birlikte büyük bir set ekibi, Longoz Ormanlarına
gelerek çekimlere başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan beraberinde Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Büyükşehir ve Karacabey Belediye Meclis Üyesi Murat Avinç ile birlikte filimin çekildiği seti ziyaret etti. Set çalışanlarına ve oyunculara kolaylıklar dileyen Başkan Özkan, "Filmin Karacabey'de çekilmesinden dolayı çok memnunuz" dedi.