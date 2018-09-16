Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Recep İvedik 6’nın çekimleri başladı

6’nın çekimleri başladı

AYHAN FİDAN Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Recep İvedik 6’nın çekimleri başladı
Bugüne kadar en çok izlenen filmler listesinde zirvede yer alan serisinin 6'ıncısının çekimlerine Karacabey Longoz Ormanları'nda başlandı. Komedyen ve oyuncu , yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile birlikte büyük bir set ekibi, gelerek çekimlere başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan beraberinde Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Büyükşehir ve Karacabey Belediye Meclis Üyesi Murat Avinç ile birlikte filimin çekildiği seti ziyaret etti. Set çalışanlarına ve oyunculara kolaylıklar dileyen Başkan Özkan, "Filmin Karacabey'de çekilmesinden dolayı çok memnunuz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Recep İvedik 6’nın çekimleri başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN