Osmangazi’den Bursa’ya 100 dönümlük Millet Bahçesi

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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 100 dönümlük arazi üzerine kurulacak Millet Bahçesi'nin müjdesini vererek, proje için ilk adımı attıklarını söyledi. Dündar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Millet Bahçesi yapılacak 100 dönümlük alanda Milli Emlak'a ait 45 dönümlük kısmın Osmangazi Belediyesi'ne tahsis edilmesi sözünü aldıklarını açıkladı.Soğanlı'da inşa edilen yeni konutların hemen yanında, Botanik Park karşısında 55 dönümü belediyeye, 45 dönümü ise Milli Emlak'a ait arazide Millet Bahçesi oluşturmayı planlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Bursa temasları sırasında Osmangazi Belediyesi'nin Soğanlı Kentsel Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, burada Millet Bahçesi kurulacak yeri de inceledi. Başkan Dündar'dan bilgi aldıktan sonra projeyi çok beğendiğini ifade eden Bakan Kurum, Milli Emlak'a ait 45 dönümlük arazinin Osmangazi Belediyesi'ne tahsis edilmesi sözünü vererek "Araziyi verdik, hayırlı olsun" dedi.