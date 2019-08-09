Kıymet teyzenin adı parka veriliyor

EDIRNE ve Türkiye 80 yaşındaki Kıymet Teyze'yi (Peker) 5 yıl önce yaşadığı apartmanın önünde çocuklar tarafından park olarak kullanılan arsadaki hafriyat çalışmasına engel olmak için kepçenin önüne oturarak, çalışmaları durdurmasıyla tanıdı. Kısa sürede sembol haline gelen Kıymet Teyze'nin emekleri uzun süren hukuk sürecinin ardından boşa gitmedi. Edirne Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında aldığı kararla 1. Murat Mahallesi'nde bulunan ve yeşil alanın "Kıymet Teyze Parkı" yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Kararın ardından Kıymet Teyze görüşlerini açıkladı.

HABERİ GAZETECİLERDEN ÖĞRENDİ

Kıymet Teyze, karardan gazeteciler sayesinde haberdar oldu. Damadı Ahmet Yalçınkaya, "Benim de karardan yeni haberim oldu. Belediyeden arkadaşlar aradı. Kendisine henüz söylemedim. Siz söyleyin, sizden duysun" diyor. Kıymet Teyze sonunda odasından salona geliyor ve sanki akrabasıymışız gibi karşılıyor bizi. Biraz sohbet ediyoruz, Kıymet Teyze izlediği haberlerden bahsediyor bize ve nihayetinde mutlu haberi veriyoruz: "Karşıdaki park artık hep park olarak kalacak. Hem de senin adını veriyorlar." İSMİM OLSUN, SOYADIM OLMASIN

Kıymet Teyze haberi duyunca çok seviniyor ama mütevazılığı da elden bırakmıyor; "Tamam versinler. İsmim verilsin ama soyadımı vermeyin. Kıymetli bir park olsun" diyor.

ÇOCUKLAR DİNLENSİN

Sonrasında "Nasıl bir park olsun peki?" diye sorduğumuzda da anlatıyor; "Güzelce çocuklar dinlensin oynasın, yaşlılarımız dinlensin. Bir de küçücük bir büfe olsun, çocuklar su alırlar, kraker alırlar. Bir kişi de faydalanır oradan. Küçücük şemsiyeler koyar bakan kişi, bir ekmek yer."



YİNE AYNISINI YAPARIM

ÖNCEKI yıllarda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yeşil alana yapılacak parkın adının "Kıymet Teyze Parkı" olsun dediğini anımsatan Kıymet Teyze, "'Benim ismimi vermeyin' dedim Recep Gürkan Bey'e, o da 'Hayır senin ismin olacak' dedi. Şehrimize de, Edirne'miz insanına da güzellik olsun, inşallah gönlümüzce olur" diyor ve ekliyor "Aradan zaman geçti. Bana dediler ki 'Bekle biraz, Ankara'ya gitti kağıtlar.' Ama inanın ki bekliyordum. İstiyordum böyle bir şeyi. İnşallah gönlümüzce olacak" diyor ve ekliyor, "Ben o zaman da dedim. Yine sözümden dönmüyorum. Yine kepçe gelsin, yine önündeyim."