Yeşil Bursa kimliği için büyük seferberlik

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'nın yeniden 'yeşil' kimliğini kazanması için bir taraftan kente yeni büyük ölçekli parklar kazandırmak için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kent merkezindeki mevcut yeşil alanları da günümüz koşullarına göre yeniden düzenliyor. Teoman Özalp Parkı'nı eski ihtişamlı günlerine döndürmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından düğmeye basıldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Öncelikle 10 yıldır kullanılmayan amfi tiyatroyu yıkıyoruz. Yine bu ihtiyacı giderecek farklı konseptleri ortaya koyacağız. Bu park bölgenin yıldızı olacak. Kısa sürede revize projemizi bitirip, imalata başlamak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak parkın temizliğini ve güvenliğini yapıyoruz ama yeterli değil. Ciddi bir yenileme ve günün şartlarına uygun bir revizeye ihtiyacı var. En kısa zamanda çok güzel, modern bir proje ortaya koyacağız" dedi. Çalışmalar kapsamında Bağlaraltı Mahallesi'nde üzerinde BUSKİ'ye ait su depolarının bulunduğu alan, toplamda 38 bin metrekarelik ayrıcalıklı bir parka dönüştürülüyor. Çalışmalar kapsamında 40 dönümlük Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi, 500 dönümlük Ürünlü Millet Bahçesi, 86 dönümlük Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 dönümlük Vakıfköy Kent Parkı ve 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı ile Bursa'ya 1,5 milyon metrekarelik yeni yeşil alan kazandırılacak. Yıldırım İlçesi'nde Bağlaraltı, Esenevler, Erikli ve 75. Yıl mahallelerine nefes aldıracak 38 bin metrekarelik alanı ayrıcalıklı bir park olarak bölgeye kazandırılacak.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer İlçesi'ne bağlı Yüzüncü yıl ve 29 Ekim mahallelerini yakından ilgilendiren Ayvalıdere'nin bölgeye yakışır hale getirilmesi için ıslah çalışmalarını başlattı. Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak yaşanan ani yağışlar ve sel felaketleri son yıllarda tüm dünyayı etkileyen önemli sorunlardan biri haline gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi olası sel baskınlarına karşı derelerde ıslah çalışması yapıyor.Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması amacıyla Uludağ, sahiller, göller, şelaleler gibi doğal değerleri vitrine çıkaracak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, rotayı Dağyenice Göleti'ne çevirdi. Haziran ayı başında göletin iki yakasındaki toplam 500 bin metrekarelik alanı kiralama yoluyla Orman Bölge Müdürlüğü'nden alan Büyükşehir Belediyesi, bölge için daha önceden hazırlanan proje üzerinde de çalışmalara başladı.. Dağyenice'nin de bir süredir üzerinde çalıştıkları alanlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, yerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olması nedeniyle çalışmaları Bakanlıkla birlikte sürdürdüklerini kaydetti.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'daki Hacıvat Deresi ile Kestel'deki Mandıras Deresi kenarında kalan alanların düzelenmiş yeşil alan olarak kente kazandırılması için çalışmaları başlattı. Bursa'da kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına ulaştırmak amacıyla adeta 'yeşillendirme' hamlesi başlatan Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde atıl halde duran alanları da ayrıcalıklı parklar olarak halkın hizmet sunmak için çalışmalara hız verdi. Bu çalışmalar kapsamında Yıldırım'daki Hacıvat Deresi ve Kestel'deki Mandıras Deresi yanında kalan alanlar da programa alınırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her iki alanda da incelemelerde bulundu. Hacıvat Deresi'nin doğu yakasında yer alan yaklaşık 28 bin metrekarelik alanla ilgili daha önce proje hazırlandığını ancak bölgenin sit alanı olması nedeniyle projenin 2017 yılında onaylanmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, yeni proje hazırlayıp, tekrar müracaat yaptıklarını söyledi. Bu alanın Hacıvat Mahallesi'ne kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Aktaş, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Mandıras Deresi kenarındaki alanın da TOKİ konutlarından Ankara Yolu'na kadar uzanan yaklaşık 1 kilometrelik bir hat olduğunu ifade etti.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Gemlik Körfezi'ni kirlilikten arındıracak yatırım halkalarından biri olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi törenle hizmete açıldı. Bursa'nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yer altına milyonlarca liralık yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri'nin ardından yaklaşık 51 milyon TL'ye mal olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi'ni de törenle hizmete açtı. Gemlik, Umurbey ve Cihatlı yerleşimlerinden kaynaklanan atık sular mevcut ön arıtma tesisinden 6 kilometrelik terfi hattı ile tesise ulaşacak. Burada Avrupa Birliği standartlarında arıtılarak dezenfekte edilen atık su, bin 640 metre açıkta ve 40 metre derinlikte Gemlik Körfezi'ne bırakılacak. Gemlik Körfezi'ne hayat verecek yatırım halkalarından biri olan ve günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesiyle yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verecek tesisin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Özellikle altyapı çalışmalarının büyük bütçeler içermesine rağmen gözle görülmediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "100 ila 200 bin liralık bir çocuk parkı yaparsınız müthiş ses getirir.51 milyona arıtma yaparsınız kimse konuşmaz" dedi.