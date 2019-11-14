Macera ve adrenalin tutkunları Osmangazi’de buluşacak

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OSMANGAZI Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası'na toplam 12 takım katıldı. Takımların 2 gurup olarak mücadele ettiği turnuvada, her gurupta 6 takım yer aldı. İlk tur karşılaşmaları sonunda guruplarında ilk dörde giren takımlar, çeyrek finale yükseldi. Eylül ayı başında başlayan ve yaklaşık bir ay süren turnuvada toplam 68 maç yapıldı. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı turnuvanın şampiyonu, Güvenlik Hizmetleri Birimini mağlup eden Temizlik İşleri Müdürlüğü oldu.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, turnuvaya katılan tüm personele teşekkür ederek, "Yaklaşık 1 ay süren turnuvada dostluk ve dayanışma açısından güzel bir atmosfer oluştu. Profesyonel futbolcuları aratmayacak performanslar izledik. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz yıl boyunca personelimiz için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Belediyemizde yaklaşık 3 Bin kişi çalışıyor. Herkesin birbirini tanıma imkanı olmuyor. Bu etkinlikler, iş ortamındaki yoğunluktan dolayı bir araya gelemeyen personelimizin kaynaşmasına da vesile oluyor" dedi. Osmangazi Belediyesi'nin kurumsal yapısı, bütçesi, hizmetleri ve ortaya koyduğu projeler ile Türkiye'nin en büyük belediyesi olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Bu büyüklüğümüz personelimizin işini sahiplenmesi ile oluyor. Osmangazi'yi gezerken büyük bir ailenin parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Vatandaşımız bizi ailesinden biri olarak görüyor ve bu şekilde bizlere yaklaşıyor. Bizimle sevinip, bizimle üzülüyor. İşte bu bizim bütünleştiğimizin göstergesidir. Biz, Osmangazi de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra farklı şehirlerden ve farklı bölgelerden şehrimize gelen herkesle bütünleşiyoruz. Kimse arasında ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürüyoruz" dedi.