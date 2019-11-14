Osmangazi’ye dev bütçe

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Osmangazi Belediyesi'nin 2020 yılı mali bütçesi 674 milyon lira olarak kabul edildi. Geçtiğimiz yıla göre 36 milyon liralık artışın olduğu 2020 yılı bütçesinde en büyük pay, mal ve hizmet alım giderlerine ayrıldı. Osmangazi Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Performans ve Bütçe Programı, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan toplantıda '2020 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi' 674 milyon lira olarak onaylandı. 2020 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Bir önceki yıla göre 36 milyon liralık artışın olduğu bütçeden aslan payını, mal ve hizmet alımı oluşturdu. Toplam bütçenin yüzde 45'ine denk gelen mal ve hizmet alım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 211 milyon 523 bin lira ile bütçenin yüzde 31'lik kısmını oluşturan sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin yüzde 16'lık bölümünü oluşturan 106 milyon 24 bin lira personel ve SGK giderlerine ayrılırken, 55 milyon 263 bin liraya denk gelen yüzde 8'lik kısımda faiz giderleri, transferler ve yedek ödenek oluşturulmaya ayrıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2020 yılı mali bütçesi ve belediye çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırım ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye'de öncü belediyelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Her hizmetimizi kamunun menfaati doğrultusunda ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yapıyoruz" dedi.