Sıfır atık projesine büyük destek

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Çevre hassasiyetine yönelik çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, atıkların toplanarak doğanın zarar görmesinin önüne geçmek ve bu atıkların geri dönüşüm yolu ile ekonomiye kazandırılması adına önemli bir çalışma başlattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çevre temizliği ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan bitkisel atık yağlar, içerdiği ağır metaller nedeniyle doğaya atıldığında ciddi boyutlarda çevre kirliliğine sebebiyet veren ve insan sağlığı adına tehlike teşkil eden floresan gibi aydınlatma ekipmanları ile ciddi boyutlarda çevre kirliliğine neden olan kullanım ömrü tamamlanmış e-atıkların toplanması konusunda yetkili firma ve işletmelerin temsilcileri ile protokol imzaladı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm ile ülke ekonomisine kazandırılacak.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başlatılan geri dönüşüm seferberliği kapsamında ilk olarak elektrik ve elektronik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) temsilcisi İklim Yiğit ile protokol imzaladı. Başkan Dündar, elektronik atıkların toplanması konusunda 2009 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'de Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, 2012 yılında yayınlandı. Ülkemizde ilk elektronik atık toplamaya başlayan belediye Osmangazi Belediyesi'dir. 2009 yılından bugüne 108 bin 883 kilo elektrik ve elektronik atık toplandık" dedi.Floresan ve ampul gibi insan sağlığı ile doğa için zarar teşkil eden 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi (AGİD) yetkilisi Mustafa Çetin ile protokol imzalayan Başkan Dündar, "Çalışmalar kapsamında AGİD tarafından temin edilen aydınlatma kutuları ilçemiz sınırlarında dağıtılacak ve tehlikeli olan bu atıkların kırılmadan çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı toplanması sağlanacaktır. AGİD ile 2018 yılından bu yana çalışma yürütüyoruz ve şuana kadar 960 kilogram atık toplandık. Doğayı ve insan sağlığını korumak adına bu tür çalışmalar büyük önem arz ediyor. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.Başkan Dündar, Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (ALBİYOBİR) temsilcisi Erdem Afanan ve Çağ Çevre Temsilcisi Meltem Karagöz ile protokol imzaladı. 2007 yılından bu yana bitkisel atık yağları topladıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Bu konudaki yönetmelik 2015 yılında çıktı. Bizler ise 12 yıldır bu çalışmayı yürütüyoruz. Yani Osmangazi Belediyesi sıfır atık projesini yıllar öncesinden başarılı bir şekilde sürdürüyor. İlçemizde bugüne kadar 554 bin litre atık yağ toplandı. 3 ayrı firma ve işletme ile imzaladığımız protokol ile çalışmalarımızı etkin ve verimli bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.