Türkiye’nin en özgün Millet Bahçesi olacak

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Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri projesinin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyor. Soğanlı'da 110 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi projesinde çocuk oyun alanları, koşu yolu, fitness ve aktivite alanları yer alacak. Bursa'nın yeşiline yeşil katacak olan proje, Bursa'nın merkezinde vatandaşların rahat nefes alabileceği ve güzel vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Soğanlı Kentsel Dönüşüm bölgesinin yanında bulunan projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan proje hakkındaki detayları öğrenen Bakan Kurum, "Osmangazi Belediyemiz tarafından hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi projesinin uygulama alanını gezdik. Yaklaşık 110 bin metrekarelik alanda Osmangazi ilçemiz ve Bursa'mıza hizmet edecek bir Millet Bahçesi projesini burada hayata geçireceğiz. Özellikle kadın ve çocuklarımızın 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklete binebilecekleri, gençlerimizin içinde yer alacak olan millet kıraathanesinden ücretsiz faydalanabileceği önemli bir proje olacak" dedi.Soğanlı'da Millet Bahçesi'nin yanı sıra TOKİ aracılığıyla 500 rezerv konut daha yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Osmangazi Belediyemiz burada 5 etap halinde örnek bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirdi. Kalan etapları da dönüştürmek suretiyle burayı bir cazibe merkezi haline getirecek adımları işbirliği içinde atacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylamış olduğumuz planla bu bölgemizde yer alan Botanik Parkı'nın korunan alanlarını da arttırdık" dedi.Amaçlarının Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin bıraktığı emanetlere sahip çıkmak olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Tarihimizi ve kültürümüzü gün yüzüne çıkartacak önemli adımları bir bir gerçekleştireceğiz. Amacımız, Bursa'nın ihyası için Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin bize bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmek. Bunun için gecemizi gündüzümüze katacağız. Bakanlık olarak tüm ekibimizle belediyelerimize destek olacak ve Bursa'mıza değer katacak işleri hayata geçireceğiz. 2023'e giden yolda, attığımız her adımda doğamızı ve çevremizi koruyacak, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak kararlar alacağız. Bu sayede Bursa'mızı marka şehirler seviyesine çekecek çalışmalar yapacağız. Şimdiden Millet Bahçesi ve bu bölgede yapılacak olan diğer kentsel dönüşüm çalışmaları hayırlı olsun" dedi.Millet Bahçesi'nin tamamlandığında Türkiye'nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacağını ifade eden Başkan Dündar ise, "Soğanlı'da 42 hektarlık alanda yeni bir şehir kurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat yüksekliğindeki binalar inşa ederek Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşüme imza attık. Geniş caddeleri ve sosyal donatı alanlarıyla modern şehrin ortaya çıktığı bu projemizi, Millet Bahçesi projesi ile taçlandırıyoruz. Böylece yeniden 'Yeşil Bursa' dönüşümüne katkı sağlıyoruz" dedi.