“Yapılaşmaya açılmıyor yeşil alan çoğalıyor”

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde ulusal bir gazetenin botanik park ili ilgili yaptığı "İmara açılıyor" haberini yalanlayan Başkan Mustafa Dündar, Botanik Park'ta yapılaşmanın önünün açıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Türkiye'ye örnek Soğanlı Kentsel Dönüşüm çalışmalarını Millet Bahçesi ile taçlandırdıklarını belirten Dündar, "Millet Bahçesi, yaşanabilir şehirlerin ortaya çıkması adına Cumhurbaşkanımızın vizyon projelerinden biridir. Soğanlı Kentsel Dönüşüm bölgesinde 110 dönümlük bir alanı, vatandaşlarımızın faydalanacağı Millet Bahçesi olarak düzenliyoruz. Tematik park, yürüyüş ve bisiklet yolları oturma ve spor alanları, olarak şehrimize kazandıracağız" diye konuştu.İddiaların aksine var olan yeşil alanı çoğaltacaklarının altını çizen Başkan Dündar, "Bakanlığımız Millet Bahçesi için bize yer tahsis ederken, böyle bir durum söz konusu olmamıştır. Bizler, iddiaların aksine zaten var olan yeşil alanı çoğaltmak için uğraşıyoruz. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. Söz konusu alan nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edilmiş. Parkın mevcut dokusu muhafaza edilerek korunan alan 38 hektardan 40 hektara çıkarılmıştır. Yine parkın açıldığı günden beri var olan kullanım alanının durumu da değişmemiştir. Yapacağımız Millet Bahçesi'nin Botanik Park ile bütünleşmesi Bursa'nın akciğerleri olarak şehir büyüdükçe geliştirdiğimiz bir bölge. Bizler buraya sahip çıkarak, Hayvanat Bahçesi, Botanik Park ve Millet Bahçesi bütünleşip, şehrimizin yeni cazibe merkezi ve yeni yeşil alanları olarak devam edecektir" dedi. Bursa'nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Botanik Park'ın Osmangazi Belediyesi'nin yapacağı millet bahçesiyle daha da güzelleşeceğini belirten Dündar, eski ve yeni fotoğraflara bakılınca belediyenin yaptığı çalışmalar gözler önüne serildiğini söyledi.Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Yiğitali Mahallesi kadınları, köy fırınında pişirdikleri ekmekleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Mahalleyi ziyaret ederek köy kadınları ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, fırının başına geçerek ekmek pişirdi. Yiğitali Mahallesi kadınları, 8 ay önce kendi imkanları ile kurdukları Uludağ Yiğitali Köyü Üreten Kadınlar Derneği ile kendi elleriyle organik ekmekler yapıp, çeşitli ürünler üretiyor. Köydeki eski okulu bakımdan geçirerek dernek binasına dönüştüren kadınlar, her Cuma günü bir araya gelip iş bölümü yaparak onlarca ekmek üretiyor. Yaptıkları ekmekleri, odun ateşiyle yaktıkları köy fırınında pişiren dernek üyeleri, ekmekleri köye gelen vatandaşlara satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Köy kadınları, ekmeğin yanı sıra hiçbir katkı maddesi bulunmayan ve doğal yetiştirilen ürünler ile tarhana, salça, turşu, reçel, cevizli lokum, erişte ve çeşitli hamur işi ürünleri de yapıyor. Hepsi doğal ve birbirinden lezzetli ürünler, Bursalılar tarafından da büyük ilgi görüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yiğitali Mahallesi'ni ziyaret ederek köy kadınları ile bir araya geldi. Kurmuş oldukları dernek ve yaptıkları çalışmalardan dolayı kadınları tek tek tebrik eden Başkan Dündar, kadınlar ile birlikte ekmek pişirdi. Köy fırınına giden ve küreğin üzerine koyduğu ekmeği fırına salan Başkan Dündar, pişirdiği ekmeği köy halkına ikram etti.