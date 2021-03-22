Acemler düğümü çözülüyor

Bursa'nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına sağlıktan eğitime kadar birçok alanda yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli konularından biri olan trafik ve ulaşımda çalışmalarını hızlandırdı. 2021 yılı bütçesinin büyük bir kısmını bu iki konuya ayıran Büyükşehir Belediyesi, araç sirkülasyonuyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü bile geride bırakan Acemler Kavşağı'na köklü çözümler getiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, parti ve belediye yöneticileriyle birlikte Acemler bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Devletin birçok konuda devrim niteliğinde çalışmalar yürüttüğünü ve bunların başında sağlık ve ulaşım olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Elbette hastaneler yapıldıktan sonra o bölgelerin ulaşımını da düşünmek zorundayız. Özellikle inşasına yeniden başlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi tamamlandıktan sonra Acemlere daha fazla yük binecek. Yanı başında otobüslerin park yerini düşünmek gerekiyor. Beraberinde Batı Garajını da buraya çekiyoruz. Bursaspor-Acemler Metro İstasyonu'nun burada olması da hastaneyi kullanacaklar için büyük bir avantaj. Dolayısıyla toplu taşımayla hastaneye ulaşım noktasında kurumsal adımlar attık" dedi.Cadde üzerinde de düzenlemeler yapılması gerektiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizim burada 1 metrekare yerimiz yoktu. Kamulaştırma yaparak bir taraftan halletmeye çalışıyoruz. Hayran Caddesi iki gidiş iki geliş olacak. Öte yandan stadyumun arkasındaki köprü inşaatımız bitti. Kamulaştırma yapıldı. Hayran Caddesi ile bağlantı kuracak yol da açılıyor" diye konuştu.Stadyumun her ne kadar iki haftada bir sefer, yılda 18-20 sefer kullanılan bir mekân olsa da yakın zamanda bu konuda sürpriz bir proje açıklayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, "Stadyumu yılın 365 günü kullanmak istiyoruz. Stadyumun da bin 100 kapasiteli otoparkı var. Stadyumun alt kısmında ve diğer müştemilatında da önemli çalışmalar var. Bursa'daki insanları ve gençleri ilgilendiren önemli çalışmalar olacak. Aynı otoparkların buraya da hizmet eden bir fonksiyona bürünmesini arzu ediyoruz" dedi.Yapıların birbirine senkronize olarak çalıştığını anlatan ve bu durumda trafik ve ulaşımla alakalı yatırımların daha fazla değer ifade ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Yatırım bütçemizin birçoğunu toplu taşıma, trafik ve ulaşımla alakalı yatırımlara yönlendiriyoruz. İnşallah bunu zaman içerisinde çok net bir şekilde göreceğiz. Çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Otopark ve tüp geçit alanında 4 ayda çalışmalar bitirilecek. 2022 sonuna kadar çalışmaların tamamı bitirilmiş olur. Büyük bir kısmını ise bu yılsonunda bitirmiş olacağız. Yaptığımız simülasyonlardaki sayımlar neticesinde trafikte yaklaşık yüzde 27 gibi bir rahatlama sağlanacak" dedi.Acemler Kavşağı'nın daha önce de çok fonksiyonlu olduğunu söylediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 190 Bin civarında araç geçerken, Acemler Kavşağından pandemi öncesi 210 Bin civarı araç çekiyordu. Bazı günler 256 Binlere bile dayandı. Bursa'nın kalbi pozisyondaki Acemler Kavşağı'nda 7 aşamalı çalışma yapıyoruz. Şerit genişletmeleri yapılıyor. Beraberinde tünel geçişimiz de var. Amacımız burayı daha işler hale getirmek. Acemler Kavşağı tek başına düşünmemek lazım. Adliye Kavşağı, Yakın Doğu Çevre Yolu'nda Botanik civarında iki tane C kavşak, Yunuseli'ndeki yatırımlar Acemler Kavşağı'nı etkileyen ve rahatlatacak konular. Bunlar hep bu yıl içerisinde yapımı ihale edilecek ve başlanacak olan yatırımlardır" dedi.