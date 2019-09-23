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Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları e-Devlet ile hızlı sorgulama!

Şu sıralar arama motorlarında sıkça araştırılan ve yoğun ilgi gören konulardan bir tanesi de askerlik yerleri konusu oluyor. resmi sosyal medya hesabından; Ekim, Kasım ve Aralık ayları celp dönemlerine ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Kasım 99/4 celp askerlik yerlerinin açıklanacağı gün olarak 23 Eylül Pazartesi tarihi olduğu belirtilirken askere gidecek vatandaşlar için ise heyecan dorukta. Vatani görevini yerine getirmek için zamanın gelmesini bekleyen vatandaşlar için yedek astsubay sınıflandırma sonuçları e-Devlet ile hızlı sorgulama sayfasına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 10:35
Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları e-Devlet ile 99/4 askerlik yerleri hızlı sorgulama!

Günün en önemli konularından bir tanesi "Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kasım celbi araştırma konusu oldu. Yedek astsubaylık sınıflandırma sonuçları e-Devlet aracılığı ile askerlik yerlerini öğrenecek vatandaşların yerleri Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlendi. 23 Eylül Pazartesi yani bugün açıklanacak olan ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için heyecan dorukta. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan 99/4 askerlik yerlerini haberimizin detaylarından öğrenebilir, süreç ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları e-Devlet ile 99/4 askerlik yerleri hızlı sorgulama!
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