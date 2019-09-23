Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları e-Devlet ile 99/4 askerlik yerleri hızlı sorgulama!

Günün en önemli konularından bir tanesi "Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kasım celbi 99/4 askerlik yerleri araştırma konusu oldu. Yedek astsubaylık sınıflandırma sonuçları e-Devlet aracılığı ile askerlik yerlerini öğrenecek vatandaşların yerleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlendi. 23 Eylül Pazartesi yani bugün açıklanacak olan askerlik yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için heyecan dorukta. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan 99/4 askerlik yerlerini haberimizin detaylarından öğrenebilir, süreç ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.