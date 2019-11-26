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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 MSÜ başvuru ve sınav tarihi

Büyük bir merakla beklenilen 2020 MSÜ sınavı ve ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde geleceğin komutanı olabilmenin gayesine sahip yüz binlerce aday, sınavı ile hayallerini gerçekleştirebiliyor. ÖSYM de bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan MSÜ sınav ve başvuru tarihi bilgisini adaylarla paylaştı. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ve sınav tarihi hakkındaki tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 16:02
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuru ve sınav tarihi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev alabilmenin hayaline sahip yüz binlerce adayın merakla beklediği 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan sınavların takvimini geçtiğimiz günlerde duyuran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi; TSK bünyesinde geleceğin komutanlarından olmak isteyen gençleri ilgilendiren sürece dair tarih bilgisini paylaştı. Bilindiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde komutan olabilmek en önemli adım, Milli Savunma Üniversite Sınavından başarı sağlamak gerekiyor.

2020 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Haberimizin detaylarından; 2020 MSÜ sınav takvimi ile başvuru tarihleri hakkında merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak. İlgili sınava başvurular, 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınacak.

2020 MSÜ sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

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