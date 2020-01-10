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belli oldu mu? celbi ?

Binlerce vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaş için heyecanla bekliyor. ayında askere gidip silahaltına gireceklerin heyecanı gün geçtikçe artmaya başladı. tarafından açıklanması beklenen yerlerin bilgileri e-devlet üzerinden belli olacak. Bu bağlamda; celp bilgilerini içeren yerlerin hangi tarihte ve nereye sevk edilecekleri bilgisi de verilmiş olacak. 6 Aralık tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanan 2020 celp dönemine ait bilgilere göre; ? 2020 Şubat celbi ?

Giriş Tarihi: 10.1.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 09:13
Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ayında binlerce vatani görevini yerine getirecek asker adayı silahaltına girecek. Heyecanın giderek arttığı zamanın kısaldığı bu dönemde konuya yönelik araştırmalar giderek artarken tarihleri merak edenler araştırma yapıyorlar. Askerlik Kanunu usul ve esaslarına göre; askerlik hizmetini icra edecek olanlar tarafından ilgili celbe yönelik açıklamanın yapılmasını bekliyor. Bu doğrultuda; ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi ?

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından yapılacak olan askerlik yerlerine ilişkin açıklamalara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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