MSB Personel Temin ile 2020 jandarma ve sahil güvenlik astsubay alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Sözleşmeli Jandarma Astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın astsubay ihtiyacını karşılamak için başvurular başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik personel alımında erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli personel alımları 4 Şubat'tan 21 Şubat'a kadar sürecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru kılavuzuyla birlikte Jandarma Astsubay alımı şartlarını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay alımında KPSS 2018-2019 puanları yer ayrılırken, başvuru yapacak adayların en az önlisans mezunu olması gerekiyor. Peki Jandarma astsubay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir?