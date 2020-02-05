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Personel Temin ile 2020 jandarma ve astsubay alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

2020 yılında yoğun ilgi görüyor. Jandarma ve Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek vatandaşlar başvurularını Personel Temin üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapacak. 4 Şubat’ta başlayan başvurular için internet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacağının duyurusu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kamu personelinde çalışmak isteyen adaylar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Haberimizde, ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay ihtiyacını karşılamak için gerekli olan personel alım şartlarına erişebilirsiniz. Peki MSB Personel Temin ile 2020 yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:03 ABONE OL
MSB Personel Temin ile 2020 jandarma ve sahil güvenlik astsubay alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Sözleşmeli Jandarma Astsubay ve Komutanlığı'nın astsubay ihtiyacını karşılamak için başvurular başladı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik personel alımında erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli personel alımları 4 Şubat'tan 21 Şubat'a kadar sürecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru kılavuzuyla birlikte şartlarını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Astsubay alımında KPSS 2018-2019 puanları yer ayrılırken, başvuru yapacak adayların en az önlisans mezunu olması gerekiyor. Peki Jandarma astsubay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir?

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MSB Personel Temin ile 2020 jandarma ve sahil güvenlik astsubay alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?
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