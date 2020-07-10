MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos Eylül sevk ve celp dönemleri ile askerlik yerleri sorgulama ekranı

1 Temmuz tarihine kadar bütün işlemlerini tamamlayan adaylar askerlik yerlerine ilişkin gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı MSB'den gelecek açıklama için kurumun resmi sitesini takip edenlerin sayısı her geçen gün artarken Ağustos-Eylül celp ve sevk dönemleri askerlik yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı da araştırılır oldu. Peki; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; askerlik yerleri Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Asker adayları e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecekler. Haberimizin devamından ve asal.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.