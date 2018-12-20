Cevap:

Emekli olmak için üç şart gerekiyor; yaş, yıl ve prim… Dolayısıyla buüç şartın aynı anda yerine gelmesi gerekiyor. İşe giriş tarihiniz, sizin ne kadar prim ödeyeceğinizi ve kaç yaşında emekli olacağınızı belirliyor. Yıl şartı ise 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl olarak uygulanıyor. Yıl şartı ilk sigorta olunan tarihten bu yana geçen süreyi gösteriyor. Bu süre içinde çalışılıp çalışılmadığına bakılmıyor.