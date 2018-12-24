01.10.1975 doğumluyum. 01.07.1994'de SSK'a girişim var. Toplam 2453 gün SSK'da günüm var. Daha sonra kendi iş yerimi kurdum ve Bağkur'a geçtim. İşe başlangıç tarihim 09.07.2008. 3750 günüm de burada var. Tekrar SSK'ya nasıl geçebilirim? Kalan gün sayımı SSK'dan tamamlamak istiyorum ne yapmam gerekiyor? (Ahmet Tamince)
Tekrar SSK'lı olarak bir işyerinde çalışmanız gerekiyor. Bunu iş yerinizi kapatmadan yapabilirsiniz. Ancak kendi işyerinizde çalışamazsınız. İsterseniz hem Bağ-kur hem de SSK'dan prim öder ve prime esas kazancınızı artırır emekli maaşını yükseltebilirsiniz. İsterseniz sadece SSK ödersiniz ve Bağ-kur ödemezsiniz. Son 7 yıllık sigortalılık süresinde en az 3.5 yıl ssk ödemeniz şart.