Cevap:

Tekrar SSK'lı olarak bir işyerinde çalışmanız gerekiyor. Bunu iş yerinizi kapatmadan yapabilirsiniz. Ancak kendi işyerinizde çalışamazsınız. İsterseniz hem Bağ-kur hem de SSK'dan prim öder ve prime esas kazancınızı artırır emekli maaşını yükseltebilirsiniz. İsterseniz sadece SSK ödersiniz ve Bağ-kur ödemezsiniz. Son 7 yıllık sigortalılık süresinde en az 3.5 yıl ssk ödemeniz şart.