Babam 71 yaşında ve emekliliği yok. Üzerine üç evi var. Birinde oğlu olarak ben ve eşim oturuyoruz. Birinde babam tek kalıyor. Girişin altındaki diğer 1+1 dairesi de kirada ve 800 TL kira geliri var. Babam yaşlılık maaşı alabilir mi?
Yaşlılık maaşı alabilmek için 65 yaşını doldurmak ve kendisiyle eşinin maaşının toplamının ikiye bölünmesi sonrasında 609 liranın altında gelirinin olması gerekir. Babanızın gelirlerine bakarlar ve buna göre karar verirler. Kaymakamlığa müracaat edebilirsiniz. Aylık 601 lira oldu.