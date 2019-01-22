Soru: 71 yaşında emekliliği olmayan ve adına evleri olan biri yaşlılık maaşı alabilir mi?

Babam 71 yaşında ve emekliliği yok. Üzerine üç evi var. Birinde oğlu olarak ben ve eşim oturuyoruz. Birinde babam tek kalıyor. Girişin altındaki diğer 1+1 dairesi de kirada ve 800 TL kira geliri var. Babam yaşlılık maaşı alabilir mi?