Cevap:

İki türlü hakkınız var. Birincisi; noterden ihtarname göndererek talep edebilirsiniz. Yoksa arabulucuya gidersiniz. Ancak bu durumda sizi işten çıkartabilirler. Bu kez kötü niyet tazminatı da talep edebilirsiniz. Ayrıca ücretleriniz ödenmediği için haklı fesih ile tazminat alıp ayrılabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapmak istemiyorsanız Alo 170'e bildirebilirsiniz.