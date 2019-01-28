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Soru: Mesai ücretlerini alamayanlar ne yapmalı?

Özel bir şirkette çalışıyorum. 2017 Mayıs ayından beri toplam 25 tane mesaim var. Sürekli istiyorum ama daha alamadım ne yapmam gerekiyor? (Hikmet Koçak)

Cevap:

İki türlü hakkınız var. Birincisi; noterden ihtarname göndererek talep edebilirsiniz. Yoksa arabulucuya gidersiniz. Ancak bu durumda sizi işten çıkartabilirler. Bu kez kötü niyet tazminatı da talep edebilirsiniz. Ayrıca ücretleriniz ödenmediği için haklı fesih ile tazminat alıp ayrılabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapmak istemiyorsanız Alo 170'e bildirebilirsiniz.

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