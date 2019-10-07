Kardeşim 19.05.2009 tarihinde devlet memuru olarak çalışmaya başladı. Kardeşimi 27.07.2017 tarihinde trafik kazasında kaybettik. En son 15.07.2017 tarihinde maaş almıştı. Annem kardeşimden dolayı ölüm aylığı alabiliyormuş, bunu öğrenince 17.08.2019 günü gidip SGK'ya başvurmuş. Kardeşimin ölüm tarihinden sonraki dönemin aylıklarını da alabilir mi, yoksa başvurduğu tarihten sonraki aylıklar mı ödenir? (İSMİ SAKLI)
5510 sayılı kanuna göre ilk defa 2008/ekim ay başından itibaren devlet memuru olan sigortalıların ölümü halinde bağlanması gereken aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar. Bu durumda, sigortalı ve hak sahiplerinin başvuru tarihinden geriye doğru gidilerek 5 yıllık bölümü ödenir, 5 yılı aşan süreye ilişkin aylıklar ise zaman aşımına uğradığından ödenmez.