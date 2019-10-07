Cevap:

5510 sayılı kanuna göre ilk defa 2008/ekim ay başından itibaren devlet memuru olan sigortalıların ölümü halinde bağlanması gereken aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar. Bu durumda, sigortalı ve hak sahiplerinin başvuru tarihinden geriye doğru gidilerek 5 yıllık bölümü ödenir, 5 yılı aşan süreye ilişkin aylıklar ise zaman aşımına uğradığından ödenmez.