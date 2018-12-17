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Emekli maaşları ile ilgili gelişmesi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak miktarı ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala milyonlarca 'lular yapılacak maaş artışı için geri sayıma başladılar. rakamlarının etkili olacağı zam miktarında rakamlar artık tamamen netleşmeye başladı. Bu duruma göre emekli maaşlarına 541 lira maaş artışı yapılması bekleniyor. Peki en düşük emekli zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunu yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.12.2018 08:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 09:43
Emekli maaşları ile ilgili son dakika zam gelişmesi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ederken, detaylar ise neredeyse netleşmeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala Ocak ayında yapılacak zam miktarını merak içinde bekleyen 12.3 milyon vatandaşa müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayı ve iki bayramda aldıkları ikramiyeler ile yüzleri gülen bireylerin, gözü Ocak ayında çevrilmiş durumdaydı. Artık Ocak ayında yapılacak maaş artışı ile ilgili detaylarda netleşti. Konuyla ilgili en önemli detay ise 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. Emeklilerin merak içinde beklediği yeni yıl zammı için ilk 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Bu duruma göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.64 çıkacak. Peki bu oranla birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira olacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları...

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekliler Ocak ayında alacakları zam miktarı ile ilgili geri sayıma başlarken, bu durumda en önemli etken enflasyon rakamları olacak. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek olan 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda zam miktarı da netleşmeye başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları...

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Emekli maaşları ile ilgili son dakika zam gelişmesi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
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