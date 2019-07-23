Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bekçilik sınav sonuçları hakkında detaylar hız kazanıyor. Bilindiği üzere, yurt genelinde 13 Temmuz 2019 tarihinde 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı yapılmıştı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, bekçi olabilme umuduyla '' Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki 2019 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

İşte 2019 Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar;