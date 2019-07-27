2019 EGM ile Bekçilik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce bekçi adayı sınav sonuçlarının açıklanmasını merak içerişinde bekliyor. Arama motorlarında "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde araştırmalar yapan adaylar için ise bekleyiş sona erdi. 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

İşte 2019 Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar;