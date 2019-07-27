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2019 EGM ile nasıl sorgulanır? sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019/1. ve 2019/2. Dönem 13 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler 100 üzerinden olup 50 ve üzerinde puanlar alanlar başarılı sayılacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen ne zaman açıklanacak? 2019 EGM ile sonuçları nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 27.7.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 13:14
2019 EGM ile Bekçilik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce bekçi adayı sınav sonuçlarının açıklanmasını merak içerişinde bekliyor. Arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" şeklinde araştırmalar yapan adaylar için ise bekleyiş sona erdi. 1. ve 2. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

İşte 2019 Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar;

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2019 EGM ile Bekçilik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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