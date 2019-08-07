Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Bekçilik fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamaları nasıl olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce istihdam edilecek bekçilik sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler bir sonraki aşama olan mülakat sürecine çevrildi. Hem fiziki parkur hem de sözlü mülakatlara girecek olan bekçi adayları için heyecan dorukta. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sürecine dahil olacaklar. Peki fiziki yeterlilik süreci nasıl olacak? Sözlü mülakatlarda adaylar nasıl değerlendirilecek? İşte bekçilik alım süreci ile ilgili tüm detaylar..

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRECİ VE SÖZLÜ MÜLAKAT ALIMLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Merakla beklenen bekçilik sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bir sonraki aşama olan mülakat sürecine çevrildi. Sınavda başarı elde eden adayların fiziki sürece dahil olacağı belirtilirken bu sürecin nasıl işleyeceğini 8 bin bekçi adayı merak ediyor. Haberimizin devamında bekçilik fiziki parkuru ile ilgili tüm detayları öğrenebilir, sözlü mülakatlarda adayların nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.