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Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? parkuru ve sözlü mülakat aşamaları nasıl olacak?

sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler mülakat sürecine çevrildi. Adaylar bir sonraki aşama olarak fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sürecine dahil olacaklar. 8 bin bekçinin istihdam edeceği bekçilik sınavında fiziki parkur ve sözlü mülakatlar nasıl yapılacak? Bekçilik sınavı mülakat süreci nasıl yapılacak ve nasıl değerlendirilecek? İşte bekçilik alımı ile ilgili mülakat süreci bilgileri...

Giriş Tarihi: 7.8.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 19:18
Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Bekçilik fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamaları nasıl olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce istihdam edilecek sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler bir sonraki aşama olan mülakat sürecine çevrildi. Hem fiziki parkur hem de sözlü mülakatlara girecek olan bekçi adayları için heyecan dorukta. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sürecine dahil olacaklar. Peki fiziki yeterlilik süreci nasıl olacak? Sözlü mülakatlarda adaylar nasıl değerlendirilecek? İşte bekçilik alım süreci ile ilgili tüm detaylar..

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR SÜRECİ VE SÖZLÜ MÜLAKAT ALIMLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Merakla beklenen bekçilik sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bir sonraki aşama olan mülakat sürecine çevrildi. Sınavda başarı elde eden adayların fiziki sürece dahil olacağı belirtilirken bu sürecin nasıl işleyeceğini 8 bin bekçi adayı merak ediyor. Haberimizin devamında ile ilgili tüm detayları öğrenebilir, sözlü mülakatlarda adayların nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Bekçilik fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamaları nasıl olacak?
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