Bekçilik başvurusu için gereken belgeler nelerdir? Bekçi başvuru belgelerinin tam listesi

Bekçi kadrolarında istihdam edilmek isteyip şahsi olarak ön başvuruda bulunan adaylar ön sağlık kontrolüne alınır ve sağlık durumlarında bekçi olmaları konusunda engel teşkil eden herhangi bir husus olup olmadığı tespit edilir. Ön sağlık kontrolün sırasında sağlık koşullarını sağladığı kanısına varılan adaylar, yazılı sınava tabi tutulur. Söz konusu sınavın yeri ve tarihi POMEM web sitesi üzerinden adaylar ile paylaşılır. Sınavda başarı gösteren adaylar mülakatlara çağrılır. Mülakat aşamalarını da başarıyla tamamlayan adaylar bekçilik eğitimin ardından göreve başlarlar.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU BELGELERİ NELERDİR?

Adayların başvuruları sırasında şahsen teslim etmeleri gereken evraklar şunlardır:

T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik ve fotokopisi (Kimlik yerine geçen ehliyet, pasaport gibi belgeler de kabul edilir.)

Sınav başvuru dilekçesi

Diplomanın aslı ve fotokopisi (Henüz diplomasını almamış adayların geçici mezuniyet belgeleri de kabul edilir.)

Adayın başvuru yaptığı ilde son 1 yıldır ikamet ettiğini kanıtlar nitelikteki belge

4 adet biyometrik vesikalık (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olması gerekir.)

Adayın şahsının ve eşinin yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen hallerinin mevcut olmadığının yazılı beyanı

Şehit ve gazi yakınları için; şehit ve gazi yakını olduğunu ispatlar nitelikteki belge

Sınav ücretinin yatırıldığını ispatlar nitelikteki banko dekontu

Sağlık bilgi formu (Tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması gerekir.)

Askerlik terhis belgesi