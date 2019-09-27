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başvurusu nasıl yapılır? ve kadın özel harekat () başvuru şartları nelerdir?

2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın alımı yapılacağını duyurmuştu. özel harekat () ve başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Polis olma hayali kuran adaylar heyecanla PÖH şartları ve PAEM şartlarını araştırıyor. Polis Akademisi tarafından yürütülen alımlar hakkında duyurular yayınlandı. Peki, POMEM özel harekat başvuru şartları nelerdir? PAEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Özel harekat ve alımı hakkında detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 12:26
POMEM özel harekat başvurusu nasıl yapılır? PAEM komiser yardımcılığı ve kadın özel harekat (PÖH) başvuru şartları nelerdir?

ve başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Başvurmak isteyen binlerce aday POMEM, şartlarını ve detaylarını araştırıyor. tarafından yayınlanan duyurularda adaylar için tüm bilgiler verildi. Haftalar önce yapılan duyuruda 200'ü kadın olmak üzere 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın alınacağı bildirildi. Peki, POMEM ve PAEM başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman sona eriyor? İşte Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyurular…

POMEM PÖH VE PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. 2019-2020 eğitim döneminde yetiştirilmek için alınacak adaylar ile ilgili tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

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POMEM özel harekat başvurusu nasıl yapılır? PAEM komiser yardımcılığı ve kadın özel harekat (PÖH) başvuru şartları nelerdir?
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