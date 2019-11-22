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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile sonuçları sorgula!

Binlerce bekçi olmak için bekleyen aday için heyecan dorukta. sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. Kasım ayı içerisinde açıklanması beklenen sonuçlar adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sonuçlar kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olup adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının %50'sinin toplamı olarak hesaplanacak. Peki sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 sorgulama ekranı burada!

Giriş Tarihi: 22.11.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 08:58
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce bekçi adayının heyecan içerisinde beklediği sonuçları için heyecan sürüyor. Sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirmiş durumda. Henüz kesin olmasa da Kasım ayı içerisinden açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçlar kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EGM İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

sonuçları için geri sayım sürüyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!
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