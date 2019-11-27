Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce bekçi adayı gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. 2019 yılının bekçilik mülakat sonuçları beklenirken heyecan her geçen gün artıyor. Henüz kesin bilgi olmasa 1 ya da 2 hafta içinde açıklanması beklenen sonuçlardan sonra atamalar gerçekleştirilecek. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçlar ise kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Çalışma süreleri ve bekçi maaşları konusunun da şu sıralar araştırıldığı Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik mülakat sonuçları sorgula!

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019 EGM PA

Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan artıyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.