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açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Kasım ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte binlerce bekçi adayı için heyecan giderek artıyor. 2019 yılının bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanması ile birlikte atamalar da başlamış olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçları kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlara duyurulacak. Sınavın aşamalarını tamamlayan adaylar arama motorlarında "Bekçilik sözlü mülakat sonuçları" araştırması yapmaya başladılar. Gözlerini EGM PA'ya çeviren adaylar için işlemini haberimizin devamından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 02:03
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce bekçi adayı gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. 2019 yılının beklenirken heyecan her geçen gün artıyor. Henüz kesin bilgi olmasa 1 ya da 2 hafta içinde açıklanması beklenen sonuçlardan sonra atamalar gerçekleştirilecek. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçlar ise kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Çalışma süreleri ve bekçi maaşları konusunun da şu sıralar araştırıldığı ? 2019 EGM PA ile bekçilik mülakat sonuçları sorgula!

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019 EGM PA

Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan artıyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!
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