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ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 sorgulama nasıl yapılır?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce bekçi adayı sonuçların açıklanması için gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. Adaylar güncel olarak kurumun resmi sitesini takip ediyorlar ve beklentilerinin giderilmesi adına bekliyorlar.Arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arayanlar oldukça fazlalaştı. Sözlü mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından binlerce bekçi adayı sürecin son aşamasını bekliyor. 2019 EGM PA ile sorgula!

Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:38
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alan için heyecan dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar merakla bekleniyor. Tüm süreci eksiksiz tamamlayan adaylar gözlerini EGM'ye çevirmiş durumda. Bekçi olarak istihdam edilmek için gerekli başvuruları yapan kişiler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile sorgula!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI! EGM PA İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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