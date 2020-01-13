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ne zaman yapılacak? tarihleri ve şartları belirlendi mi?

2020 yılında ne zaman yapılacak sorusu binlerce aday tarafından araştırılıyor. ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde açıklanan mülakat sonuçlarının ardından yeni yılın ilk günlerinden itibaren vatandaşlar yapılacak olan alımların tarihini açıklamak üzere gözlerini Polis Akademisi resmi sitesindeki duyurulara çevirdi. Peki, ne zaman yapılacak? Bekçi alım şartları nelerdir? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği konuyla ilgili tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 08:58
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı tarihleri ve şartları belirlendi mi?

2020 yılının ilk günlerinden itibaren birçok kişinin merak konusu olmaya devam ediyor. 4 Ocak tarihinde açıklanan mülakat sonuçları ile 2019 yılı için 8 bin 242 kişilik bir alım gerçekleşmişti. Aynı zamanda yine geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de başvuru şartlarının değiştiği de adaylar için duyurulmuştu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların uzun süredir gündeminde yer alan bu konu ile ilgili olarak tüm son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz bu haberimizi sizler için hazırladık. Peki, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? neler?

BEKÇİ ALIMI 2020 BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de çarşı ve mahalle bekçiliği alımları kapsamında başvuru şartlarının değiştiği açıklanmıştı. Bunun üzerine detaylar merak edilmeye başlandı. Haberimizin devamından 2020 alımları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı tarihleri ve şartları belirlendi mi?
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