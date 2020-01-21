Kamuya ve köylere bekçi alımı yapılacak! 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nereden ve nasıl başvuru yapılır?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz 2020 bekçi alımı için müjdeyi adaylara verdi. 2020 yılında alımların yapılacağını duyuran Yılmaz, vatandaşların huzur ve güven bulduğunu ifade ederken bekçilerin geçtiğimiz yıl yaptığı önemli çalışmalara da değindi. Verilen müjdenin ardından internet üzerinden adayların yoğun olarak araştırma süreci başladı. Peki, 2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Konuyla ilgili tüm detayları ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından yapılan açıklama için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi.

İşte detaylar…