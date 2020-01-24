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Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılır? Bekçi alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak? Belli oldu mu?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz alımı için müjdeyi adaylara geçtiğimiz günlerde duyurdu. 2020 yılında personel alımı yapılacağını duyuran Yılmaz, vatandaşların huzur ve güven bulduğunu ifade ederken bekçilerin geçtiğimiz yıl yaptığı önemli çalışmalara da değindi. Verilen müjdenin ardından internet üzerinden adayların yoğun olarak araştırma süreci başladı. Peki, 2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Konuyla ilgili tüm detayları ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından yapılan açıklama için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:03 ABONE OL
Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılır? Bekçi alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak? Belli oldu mu?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan alımı için müjdeli haber tüm adaylara geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ankara Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz yaptığı açıklamada 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik bir alım yapılacağını ifade etti. Yılmaz, "Onların düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi. Bunun üzerine binlerce aday internet üzerinden 2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte konula ilgili tüm detaylar…

BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, " Onların düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi.

İşte diğer detaylar…

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Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılır? Bekçi alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak? Belli oldu mu?
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