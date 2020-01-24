Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılır? Bekçi alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak? Belli oldu mu?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2020 Bekçi alımı için müjdeli haber tüm adaylara geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ankara Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz yaptığı açıklamada 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik bir alım yapılacağını ifade etti. Yılmaz, "Onların düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi. Bunun üzerine binlerce aday internet üzerinden 2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte konula ilgili tüm detaylar…

BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, " Onların düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi.

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