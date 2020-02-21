ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Özel Güvenlik ÖGG sonuçları sorgula!

9 Şubat 2020 tarihinde Özel Güvenlik 86.Temel Eğitim ve 62.Yenileme Eğitim sınavı gerçekleştirildi. Özel Güvenlik Sınavı olarak bilinen ÖGG sınav sonuçları merakla bekleniyor. Gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na çeviren adaylar sonuç sorgulama işlemlerini öğrenmek istiyor. Özel Güvenlik Sınav soru ve cevaplarının da yayınlanmasının ardından ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sonuçları sorgula!

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI ÖGG 2020

Haberimizin içerisinden ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.