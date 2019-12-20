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tercih kılavuzu yayınlandı! tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un müjdesini verdiği tercih kılavuzu yayınlandı. Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2019 kılavuzuyla birlikte kadro dağılımı, başvuru şartları da belli oldu. Tercihler, 19 Aralık’tan 23 Aralık tarihine kadar sürecek. Henüz tercihlerini yapmamış olan adaylar kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016 veya 2018 EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Adaylar nitelik, il, ilçe, kurum ve kadroya göre tercih yapabiliyordu. Ancak geçtiğimiz yıl katılımın daha az olması nedeniyle bu hizmet yenilenmedi. Peki tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Tercih robotu yayında mı?

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:51
EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2019 EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Binlerce engelli memur adayının beklediği tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 19 Aralık ve 23 Aralık tarihi arasında yapacak. Tercihlerini henüz yapmayan adaylar '' EKPSS tercihleri nasıl yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayınlanan tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımı ve başvuru şartları da belli oldu. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Peki tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Tercih robotu yayında mı? İşte o ayrıntılar!

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri başladı. Haberimizde, 2019 EKPSS tercihleri, boş kontenjan ve kadro dağılıma ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

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EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2019 EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
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