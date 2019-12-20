EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2019 EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Binlerce engelli memur adayının beklediği EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 19 Aralık ve 23 Aralık tarihi arasında yapacak. Tercihlerini henüz yapmayan adaylar '' EKPSS tercihleri nasıl yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayınlanan tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımı ve başvuru şartları da belli oldu. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Peki 2019 EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Tercih robotu yayında mı? İşte o ayrıntılar!

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri başladı. Haberimizde, 2019 EKPSS tercihleri, boş kontenjan ve kadro dağılıma ilişkin detaylara erişebilirsiniz.