Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları belli oldu mu?

Bekçi olarak istihdam edilecek adayların tabi tutulduğu sürecin son aşaması olan sözlü mülakatlar gerçekleştirildi. Mülakat sonuçlarının yakın bir tarihte açıklanması bekliyor. Sözlü mülakata katılan adaylar yoğun olarak mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırırken Polis Akademisinden konuya ilişkin yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

2019 BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi alımı kapsamında adayların tabi tutulduğu sözlü mülakatların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz belirtilmedi. Konuyla ilgili henüz belirtilen net bir tarih olmamakla birlikte sonuçların Ekim ayının sonuna doğru ya da Kasım ayının ilk haftasında adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakat süreci, adaylara yöneltilen genel kültür sorularının yazılı olduğu bir kartın çektirilmesi ve adayın çektiği kartta yazılı olan konuyla alakalı düşüncelerini belirtmesi şeklinde ilerliyor. Adaylara, konu hakkında düşüncelerini açık ve net bir şekilde paylaşabilmesi ve konuyla ilgili ikna edici nitelikte sunum yapabilmesi için yeterli süre veriliyor. Bunun haricinde adayların mülakat sürecini yöneten komisyon tarafından kartta yazılı olan konunun dışında çeşitli sorular da sorulabiliyor. Süreç içerisinde adaylar; konu hakkındaki bilgi düzeyleri, kendilerinden açıklama yapmaları istenen konuyu kavrayabilme yetenekleri, özgüvenleri, ifade yetenekler, ve beden dillerini kullanma becerileri olmak üzere beş farklı kriter üzerinden değerlendirmeye tabi tutuluyor.