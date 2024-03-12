Sözleşmeli erbaş ve erlerin dikkatine!

SORU: 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun ek 1'inci maddesi kapsamında yedi hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarına atanmalarına yönelik hükmün uygulanmasında görevli ve yetkili kamu kurumu hangisi?

CEVAP: Bilindiği üzere, 6191 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde, "(1) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere İçişleri veya Millî Savunma bakanlıkları tarafından yılda bir defa şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İlgili personelin bildirilmiş olması atanma için tek başına hak teşkil etmez. Bu madde kapsamında personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları atama yapmak istedikleri boş kadro ve pozisyon sayısının iki katı kadar adayı Devlet Personel Başkanlığından her yılın 15 Mart tarihine kadar talep ederler. Devlet Personel Başkanlığınca 1 Mayıs tarihine kadar yılda bir defa kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet süresi en fazla olandan başlayarak aday listeleri gönderilir. Bir ay içinde yapılacak mülakatta başarılı bulunarak atananların bilgileri bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

…

(4) Başvuru, mülakat, atama ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri ve Millî Savunma bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(5) Bu madde kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmektedir.

Diğer taraftan, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan 89 uncu maddesinde çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak ve istihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemlerini yürütmek Çalışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 6191 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamlarına ilişkin işlemleri yürütme görev ve yetkisinin Devlet personel Başkanlığının kapatılması neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait olduğu değerlendirilmektedir.